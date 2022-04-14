Rarible (RARI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rarible (RARI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rarible (RARI) Information Rarible, an NFT-based digital collection and trading platform, has launched the governance token RARI, through which users can mint, buy and sell digital collections without any coding skills. With the increase in the number of users of the platform and the expansion of the market, the future plans to transform to a fully decentralized autonomous organization. Therefore, the governance token will manage the development and decision-making of the platform. RARI allows the most active creators and collectors on Rarible to vote for any platform upgrade and participate in management and review. RARI is not sold on the platform and can only be obtained through active participation in the platform. The team calls this method "Marketplace Liquidity Mining" (Marketplace Liquidity Mining). More than half of the total supply of RARI tokens are reserved for sellers and buyers on the Rarible market. The team will obtain RARI through weekly distribution based on the user's weekly purchases and sales. Officiel hjemmeside: https://rari.foundation Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xfca59cd816ab1ead66534d82bc21e7515ce441cf Køb RARI nu!

Rarible (RARI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rarible (RARI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.18M $ 19.18M $ 19.18M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 19.54M $ 19.54M $ 19.54M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 49.33 $ 49.33 $ 49.33 Alle tiders Lav: $ 0.309504826433 $ 0.309504826433 $ 0.309504826433 Nuværende pris: $ 0.9818 $ 0.9818 $ 0.9818 Få mere at vide om Rarible (RARI) pris

Rarible (RARI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rarible (RARI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RARI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RARI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RARI's tokenomics, kan du udforske RARI tokens live-pris!

