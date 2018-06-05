QuarkChain (QKC) Tokenomics

QuarkChain (QKC) Tokenomics

Få vigtig indsigt i QuarkChain (QKC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

QuarkChain (QKC) Information

The QuarkChain Network is an innovative permissionless blockchain architecture that aims to meet global commercial standards. It provides a secure, decentralized, and scalable blockchain solution to deliver 100,000+ on-chain TPS.

Officiel hjemmeside:
https://quarkchain.io/
Hvidbog:
https://quarkchain.io/wp-content/uploads/2018/11/QUARK-CHAIN-Public-Version-0.3.5.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xea26c4ac16d4a5a106820bc8aee85fd0b7b2b664

QuarkChain (QKC) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for QuarkChain (QKC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 51.42M
$ 51.42M$ 51.42M
Samlet udbud
--
----
Cirkulerende forsyning
$ 7.15B
$ 7.15B$ 7.15B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
----
Alle tiders Høj:
$ 0.061
$ 0.061$ 0.061
Alle tiders Lav:
$ 0.00136475646408
$ 0.00136475646408$ 0.00136475646408
Nuværende pris:
$ 0.007191
$ 0.007191$ 0.007191

QuarkChain (QKC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for QuarkChain (QKC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal QKC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange QKC tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår QKC's tokenomics, kan du udforske QKC tokens live-pris!

Sådan køber du QKC

Er du interesseret i at tilføje QuarkChain (QKC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe QKC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

QuarkChain (QKC) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for QKC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

QKC Prisprediktion

Vil du vide, hvor QKC måske er på vej hen? Vores QKC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.