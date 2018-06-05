QuarkChain (QKC) Tokenomics Få vigtig indsigt i QuarkChain (QKC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

QuarkChain (QKC) Information The QuarkChain Network is an innovative permissionless blockchain architecture that aims to meet global commercial standards. It provides a secure, decentralized, and scalable blockchain solution to deliver 100,000+ on-chain TPS. Officiel hjemmeside: https://quarkchain.io/ Hvidbog: https://quarkchain.io/wp-content/uploads/2018/11/QUARK-CHAIN-Public-Version-0.3.5.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xea26c4ac16d4a5a106820bc8aee85fd0b7b2b664 Køb QKC nu!

QuarkChain (QKC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for QuarkChain (QKC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 51.42M Samlet udbud -- Cirkulerende forsyning $ 7.15B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- Alle tiders Høj: $ 0.061 Alle tiders Lav: $ 0.00136475646408 Nuværende pris: $ 0.007191

QuarkChain (QKC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for QuarkChain (QKC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QKC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QKC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

