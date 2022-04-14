QBX (QBX) Tokenomics Få vigtig indsigt i QBX (QBX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

QBX (QBX) Information The qiibee foundation is building the decentralized payment infrastructure for the $500bn rewards economy, fueled by the $QBX. The vision is to position loyalty currencies as one of the top three global payment methods. The qiibee foundation offers a decentralized payment infrastructure - known as the qiibee Rewards Chain - that enables businesses and consumers to trade loyalty currencies and enrich them with more liquidity.The $QBX is used as the gas to trigger transactions connected to creating, earning, spending and exchanging loyalty tokens and loyalty NFTs on the qiibee Rewards Chain.

QBX (QBX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for QBX (QBX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.38B $ 1.38B $ 1.38B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.86M $ 8.86M $ 8.86M Alle tiders Høj: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 Alle tiders Lav: $ 0.000335534475649 $ 0.000335534475649 $ 0.000335534475649 Nuværende pris: $ 0.006419 $ 0.006419 $ 0.006419 Få mere at vide om QBX (QBX) pris

QBX (QBX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for QBX (QBX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QBX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QBX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QBX's tokenomics, kan du udforske QBX tokens live-pris!

QBX (QBX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for QBX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

QBX Prisprediktion Vil du vide, hvor QBX måske er på vej hen? Vores QBX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se QBX Tokens prisprediktion nu!

