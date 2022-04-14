QuantixAI (QAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i QuantixAI (QAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

QuantixAI (QAI) Information QuantixAI, developed by Quantix Capital, introduces the QAI Token, an Ethereum-based token designed to optimize liquidity dynamics within a sophisticated algorithmic trading ecosystem.Technically, QuantixAI integrates a spectrum of advanced quantitative trading strategies leveraging statistical models such as AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), and machine learning algorithms including Support Vector Machines (SVM) and Long Short-Term Memory (LSTM) networks. Real-time data processing capabilities are enhanced through tools like Apache Kafka, facilitating efficient data ingestion and processing. Officiel hjemmeside: https://quantixai.io/ Hvidbog: https://quantixai.io/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xcb21311d3b91b5324f6c11b4f5a656fcacbff122 Køb QAI nu!

QuantixAI (QAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for QuantixAI (QAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 80.49M $ 80.49M $ 80.49M Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 804.45K $ 804.45K $ 804.45K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Alle tiders Høj: $ 149.09 $ 149.09 $ 149.09 Alle tiders Lav: $ 2.109046466218064 $ 2.109046466218064 $ 2.109046466218064 Nuværende pris: $ 100.06 $ 100.06 $ 100.06 Få mere at vide om QuantixAI (QAI) pris

QuantixAI (QAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for QuantixAI (QAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QAI's tokenomics, kan du udforske QAI tokens live-pris!

Sådan køber du QAI Er du interesseret i at tilføje QuantixAI (QAI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe QAI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber QAI på MEXC nu!

QuantixAI (QAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for QAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk QAI prishistorikken nu!

QAI Prisprediktion Vil du vide, hvor QAI måske er på vej hen? Vores QAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se QAI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!