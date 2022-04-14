PYLON (PYLON) Tokenomics
PYLON (PYLON) Information
The Pylon project aims to develop the currency holder economy, maintain a high APY rate, and obtain higher returns at any time. The name Pylon comes from "StarCraft". Before you are allowed to expand, you will hear "Additional tower crystals must be built". The faster the user develops the economy (related to the minerals and gas produced), the richer.
PYLON (PYLON) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PYLON (PYLON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
PYLON (PYLON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for PYLON (PYLON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal PYLON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange PYLON tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår PYLON's tokenomics, kan du udforske PYLON tokens live-pris!
PYLON (PYLON) Prishistorik
Ved at analysere kurshistorikken for PYLON hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.
