PointPay (PXP) Tokenomics Få vigtig indsigt i PointPay (PXP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PointPay (PXP) Information PointPay is a new trading platform that provides businesses and individual traders with Low commissions, Multi-Support, Strong Security, and Open API. Officiel hjemmeside: https://pointpay.io/ Hvidbog: https://pointpay.gitbook.io/base Block Explorer: https://explorer.pointpay.io/ Køb PXP nu!

PointPay (PXP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PointPay (PXP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 859.50K $ 859.50K $ 859.50K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.87M $ 2.87M $ 2.87M Alle tiders Høj: $ 0.1317 $ 0.1317 $ 0.1317 Alle tiders Lav: $ 0.0051718325433586 $ 0.0051718325433586 $ 0.0051718325433586 Nuværende pris: $ 0.02865 $ 0.02865 $ 0.02865 Få mere at vide om PointPay (PXP) pris

PointPay (PXP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PointPay (PXP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PXP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PXP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PXP's tokenomics, kan du udforske PXP tokens live-pris!

Sådan køber du PXP Er du interesseret i at tilføje PointPay (PXP) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PXP, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PXP på MEXC nu!

PointPay (PXP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PXP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PXP prishistorikken nu!

PXP Prisprediktion Vil du vide, hvor PXP måske er på vej hen? Vores PXP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PXP Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!