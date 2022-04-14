EPNS (PUSH) Tokenomics Få vigtig indsigt i EPNS (PUSH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

EPNS (PUSH) Information Ethereum Push Notifications Service is a protocol for blockchain based notifications that are platform agnostic and incentivized! It enables services to communicate with its users (wallet addresses) in a decentralized way and allow users to receive token incentives from these notifications. Officiel hjemmeside: https://push.org/ Hvidbog: https://push.org/docs Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf418588522d5dd018b425E472991E52EBBeEEEEE Køb PUSH nu!

EPNS (PUSH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EPNS (PUSH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.59M $ 3.59M $ 3.59M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 90.24M $ 90.24M $ 90.24M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.98M $ 3.98M $ 3.98M Alle tiders Høj: $ 6.333 $ 6.333 $ 6.333 Alle tiders Lav: $ 0.027958497222728092 $ 0.027958497222728092 $ 0.027958497222728092 Nuværende pris: $ 0.03979 $ 0.03979 $ 0.03979 Få mere at vide om EPNS (PUSH) pris

EPNS (PUSH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EPNS (PUSH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PUSH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PUSH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PUSH's tokenomics, kan du udforske PUSH tokens live-pris!

EPNS (PUSH) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PUSH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PUSH prishistorikken nu!

PUSH Prisprediktion Vil du vide, hvor PUSH måske er på vej hen? Vores PUSH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PUSH Tokens prisprediktion nu!

