Purr (PURR) Information Officiel hjemmeside: https://app.hyperliquid.xyz/trade/PURR/USDC Block Explorer: https://app.hyperliquid.xyz/explorer/token/0xc1fb593aeffbeb02f85e0308e9956a90

Purr (PURR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Purr (PURR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 171.10M $ 171.10M $ 171.10M Alle tiders Høj: $ 0.348 $ 0.348 $ 0.348 Alle tiders Lav: $ 0.06048517707116241 $ 0.06048517707116241 $ 0.06048517707116241 Nuværende pris: $ 0.1711 $ 0.1711 $ 0.1711 Få mere at vide om Purr (PURR) pris

Purr (PURR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Purr (PURR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PURR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PURR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PURR's tokenomics, kan du udforske PURR tokens live-pris!

Purr (PURR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PURR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PURR prishistorikken nu!

