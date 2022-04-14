Propbase (PROPS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Propbase (PROPS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Propbase (PROPS) Information Propbase, a tokenized real estate investment marketplace in South East Asia, allows you to invest in high quality resilient real estate assets for as little as $100 with fractional ownership, earn rental yield, and sell whenever you like from anywhere. $PROPS is our native utility token that powers the propbase ecosystem Officiel hjemmeside: https://www.propbase.app/ Hvidbog: https://www.propbase.app/white-paper Block Explorer: https://tracemove.io/coin/0xe50684a338db732d8fb8a3ac71c4b8633878bd0193bca5de2ebc852a83b35099 Køb PROPS nu!

Propbase (PROPS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Propbase (PROPS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.82M $ 13.82M $ 13.82M Samlet udbud $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Cirkulerende forsyning $ 434.52M $ 434.52M $ 434.52M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 38.18M $ 38.18M $ 38.18M Alle tiders Høj: $ 0.279664 $ 0.279664 $ 0.279664 Alle tiders Lav: $ 0.014981776422742052 $ 0.014981776422742052 $ 0.014981776422742052 Nuværende pris: $ 0.031815 $ 0.031815 $ 0.031815 Få mere at vide om Propbase (PROPS) pris

Propbase (PROPS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Propbase (PROPS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PROPS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PROPS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PROPS's tokenomics, kan du udforske PROPS tokens live-pris!

Propbase (PROPS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PROPS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PROPS prishistorikken nu!

PROPS Prisprediktion Vil du vide, hvor PROPS måske er på vej hen? Vores PROPS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PROPS Tokens prisprediktion nu!

