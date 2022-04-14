Propbase (PROPS) Tokenomics

Propbase (PROPS) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Propbase (PROPS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Propbase (PROPS) Information

Propbase, a tokenized real estate investment marketplace in South East Asia, allows you to invest in high quality resilient real estate assets for as little as $100 with fractional ownership, earn rental yield, and sell whenever you like from anywhere. $PROPS is our native utility token that powers the propbase ecosystem

Officiel hjemmeside:
https://www.propbase.app/
Hvidbog:
https://www.propbase.app/white-paper
Block Explorer:
https://tracemove.io/coin/0xe50684a338db732d8fb8a3ac71c4b8633878bd0193bca5de2ebc852a83b35099

Propbase (PROPS) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Propbase (PROPS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 13.82M
Samlet udbud
$ 1.20B
Cirkulerende forsyning
$ 434.52M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 38.18M
Alle tiders Høj:
$ 0.279664
Alle tiders Lav:
$ 0.014981776422742052
Nuværende pris:
$ 0.031815
Propbase (PROPS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Propbase (PROPS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal PROPS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange PROPS tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår PROPS's tokenomics, kan du udforske PROPS tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.