Portuma (PORTUMA) Information With Portuma, the project team have created a platform in the gaming industry with a global user base exceeding 3 billion, bringing together advertiser brands and game studios to enable the publication of non-disruptive ads to the gaming experience. Additionally, with Portuma Token, an earning model has been established where users playing games can earn Portuma tokens as they play. The Portuma Ecosystem, encompassing all of these, is designed as a structure that merges in-game advertising and in-game economy. Officiel hjemmeside: https://www.portoken.com Hvidbog: https://www.portoken.com/portoken-whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9000Cac49C3841926Baac5b2E13c87D43e51B6a4 Køb PORTUMA nu!

Portuma (PORTUMA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Portuma (PORTUMA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 325.49K $ 325.49K $ 325.49K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 3.78B $ 3.78B $ 3.78B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 860.00K $ 860.00K $ 860.00K Alle tiders Høj: $ 0.0016 $ 0.0016 $ 0.0016 Alle tiders Lav: $ 0.000070342407221662 $ 0.000070342407221662 $ 0.000070342407221662 Nuværende pris: $ 0.000086 $ 0.000086 $ 0.000086 Få mere at vide om Portuma (PORTUMA) pris

Portuma (PORTUMA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Portuma (PORTUMA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PORTUMA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PORTUMA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PORTUMA's tokenomics, kan du udforske PORTUMA tokens live-pris!

