FC Porto Fan Token (PORTO) Information FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League. Officiel hjemmeside: https://www.fcporto.pt/ Block Explorer: https://www.bscscan.com/token/0x49f2145d6366099e13B10FbF80646C0F377eE7f6 Køb PORTO nu!

FC Porto Fan Token (PORTO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FC Porto Fan Token (PORTO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.96M $ 10.96M $ 10.96M Samlet udbud $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M Cirkulerende forsyning $ 11.33M $ 11.33M $ 11.33M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 38.70M $ 38.70M $ 38.70M Alle tiders Høj: $ 2.505 $ 2.505 $ 2.505 Alle tiders Lav: $ 0.6970188925487788 $ 0.6970188925487788 $ 0.6970188925487788 Nuværende pris: $ 0.9675 $ 0.9675 $ 0.9675 Få mere at vide om FC Porto Fan Token (PORTO) pris

FC Porto Fan Token (PORTO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FC Porto Fan Token (PORTO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PORTO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PORTO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PORTO's tokenomics, kan du udforske PORTO tokens live-pris!

