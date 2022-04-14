PepeFork (PORK) Tokenomics Få vigtig indsigt i PepeFork (PORK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PepeFork (PORK) Information PepeFork is a meme coin on Ethereum. Officiel hjemmeside: https://www.pond0x.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb9f599ce614Feb2e1BBe58F180F370D05b39344E Køb PORK nu!

PepeFork (PORK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PepeFork (PORK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 28.20M $ 28.20M $ 28.20M Samlet udbud $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Cirkulerende forsyning $ 407.62T $ 407.62T $ 407.62T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 29.10M $ 29.10M $ 29.10M Alle tiders Høj: $ 0.0000009099 $ 0.0000009099 $ 0.0000009099 Alle tiders Lav: $ 0.000000000222312258 $ 0.000000000222312258 $ 0.000000000222312258 Nuværende pris: $ 0.00000006918 $ 0.00000006918 $ 0.00000006918 Få mere at vide om PepeFork (PORK) pris

PepeFork (PORK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PepeFork (PORK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PORK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PORK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PORK's tokenomics, kan du udforske PORK tokens live-pris!

