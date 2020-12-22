Marlin POND (POND) Tokenomics Få vigtig indsigt i Marlin POND (POND), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Marlin POND (POND) Information Marlin(POND) is an open protocol that provides a high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0 Officiel hjemmeside: https://www.marlin.org Hvidbog: https://docs.marlin.org Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x57b946008913b82e4df85f501cbaed910e58d26c Køb POND nu!

Marlin POND (POND) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Marlin POND (POND), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 64.23M $ 64.23M $ 64.23M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 8.20B $ 8.20B $ 8.20B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.308957 $ 0.308957 $ 0.308957 Alle tiders Lav: $ 0.006417827512672913 $ 0.006417827512672913 $ 0.006417827512672913 Nuværende pris: $ 0.007836 $ 0.007836 $ 0.007836 Få mere at vide om Marlin POND (POND) pris

Marlin POND (POND) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Marlin POND (POND) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal POND tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange POND tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår POND's tokenomics, kan du udforske POND tokens live-pris!

