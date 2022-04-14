Polygon Ecosystem (POL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Polygon Ecosystem (POL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Polygon Ecosystem (POL) Information POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token. Officiel hjemmeside: https://polygon.technology/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x455e53CBB86018Ac2B8092FdCd39d8444aFFC3F6 Køb POL nu!

Polygon Ecosystem (POL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Polygon Ecosystem (POL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 10.48B $ 10.48B $ 10.48B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.2911 $ 1.2911 $ 1.2911 Alle tiders Lav: $ 0.15331252511554322 $ 0.15331252511554322 $ 0.15331252511554322 Nuværende pris: $ 0.2389 $ 0.2389 $ 0.2389 Få mere at vide om Polygon Ecosystem (POL) pris

Polygon Ecosystem (POL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Polygon Ecosystem (POL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal POL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange POL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår POL's tokenomics, kan du udforske POL tokens live-pris!

Polygon Ecosystem (POL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for POL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk POL prishistorikken nu!

POL Prisprediktion Vil du vide, hvor POL måske er på vej hen? Vores POL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se POL Tokens prisprediktion nu!

