Pocket Network (POKT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pocket Network (POKT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Pocket Network (POKT) Information Pocket Network is a decentralized blockchain API built for Web3 apps, relaying data to and from any blockchain through a network of thousands of nodes. The Pocket Network protocol validates all relayed data and proportionally rewards the participating nodes with POKT. Officiel hjemmeside: https://www.pokt.network/ Hvidbog: https://docs.pokt.network/home/ Block Explorer: https://solscan.io/token/6CAsXfiCXZfP8APCG6Vma2DFMindopxiqYQN4LSQfhoC

Pocket Network (POKT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pocket Network (POKT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 90.09M $ 90.09M $ 90.09M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 3.21 $ 3.21 $ 3.21 Alle tiders Lav: $ 0.008747360397530879 $ 0.008747360397530879 $ 0.008747360397530879 Nuværende pris: $ 0.040123 $ 0.040123 $ 0.040123 Få mere at vide om Pocket Network (POKT) pris

Pocket Network (POKT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pocket Network (POKT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal POKT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange POKT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår POKT's tokenomics, kan du udforske POKT tokens live-pris!

Pocket Network (POKT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for POKT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk POKT prishistorikken nu!

POKT Prisprediktion Vil du vide, hvor POKT måske er på vej hen? Vores POKT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se POKT Tokens prisprediktion nu!

