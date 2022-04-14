Phoenic (PNIC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Phoenic (PNIC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Phoenic (PNIC) Information Phoenic Token is a cryptocurrency designed for secure, fast, and low-cost transactions. It operates on a decentralized, non-custodial framework, allowing users full control over their assets without third-party interference. This token is integrated into various platforms and applications, enhancing its utility for real-world financial interactions. Officiel hjemmeside: https://phoenictoken.com/ Hvidbog: https://phoenictoken.com/whitepaper Block Explorer: https://avascan.info/blockchain/c/address/0x4f3c5c53279536ffcfe8bcafb78e612e933d53c6/transactions Køb PNIC nu!

Phoenic (PNIC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Phoenic (PNIC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 582.50K $ 582.50K $ 582.50K Samlet udbud $ 5.56B $ 5.56B $ 5.56B Cirkulerende forsyning $ 254.37M $ 254.37M $ 254.37M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.72M $ 12.72M $ 12.72M Alle tiders Høj: $ 0.3799 $ 0.3799 $ 0.3799 Alle tiders Lav: $ 0.000283492125889431 $ 0.000283492125889431 $ 0.000283492125889431 Nuværende pris: $ 0.00229 $ 0.00229 $ 0.00229 Få mere at vide om Phoenic (PNIC) pris

Phoenic (PNIC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Phoenic (PNIC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PNIC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PNIC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PNIC's tokenomics, kan du udforske PNIC tokens live-pris!

Sådan køber du PNIC Er du interesseret i at tilføje Phoenic (PNIC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PNIC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PNIC på MEXC nu!

Phoenic (PNIC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PNIC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PNIC prishistorikken nu!

PNIC Prisprediktion Vil du vide, hvor PNIC måske er på vej hen? Vores PNIC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PNIC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!