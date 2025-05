PNIC

Phoenic Token is a cryptocurrency designed for secure, fast, and low-cost transactions. It operates on a decentralized, non-custodial framework, allowing users full control over their assets without third-party interference. This token is integrated into various platforms and applications, enhancing its utility for real-world financial interactions.

NavnPNIC

RangNo.2343

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0,04%

Cirkulationsforsyning254 367 022,35

Max Udbud5 555 000 000

Samlet Udbud5 555 000 000

Cirkulationshastighed0.0457%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.4737735453901514,2024-06-29

Laveste pris0.000283492125889431,2024-09-19

Offentlig blockchainAVAX_CCHAIN

IndledningPhoenic Token is a cryptocurrency designed for secure, fast, and low-cost transactions. It operates on a decentralized, non-custodial framework, allowing users full control over their assets without third-party interference. This token is integrated into various platforms and applications, enhancing its utility for real-world financial interactions.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.