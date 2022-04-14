Pond Coin (PNDC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pond Coin (PNDC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pond Coin (PNDC) Information Pond0x is a meme coin on Ethereum. Officiel hjemmeside: https://www.pond0x.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x423f4e6138E475D85CF7Ea071AC92097Ed631eea Køb PNDC nu!

Pond Coin (PNDC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pond Coin (PNDC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 22.55T $ 22.55T $ 22.55T Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.66M $ 3.66M $ 3.66M Alle tiders Høj: $ 0.0000032 $ 0.0000032 $ 0.0000032 Alle tiders Lav: $ 0.000000000000000003 $ 0.000000000000000003 $ 0.000000000000000003 Nuværende pris: $ 0.00000016218 $ 0.00000016218 $ 0.00000016218 Få mere at vide om Pond Coin (PNDC) pris

Pond Coin (PNDC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pond Coin (PNDC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PNDC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PNDC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PNDC's tokenomics, kan du udforske PNDC tokens live-pris!

Pond Coin (PNDC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PNDC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PNDC prishistorikken nu!

PNDC Prisprediktion Vil du vide, hvor PNDC måske er på vej hen? Vores PNDC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PNDC Tokens prisprediktion nu!

