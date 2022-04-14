Public Masterpiece (PMT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Public Masterpiece (PMT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Public Masterpiece (PMT) Information Public Masterpiece is the first of its kind, a unique and innovative collective that builds bridges between physical art and blockchain. It shines new light on authenticity by tracking each artwork with digital certificates from inception to sale. The uniqueness continues as it offers fair trade for both artists and collectors alike while also providing creative investment opportunities through the native token PMT and Loyalty-NFTs (non-fungible tokens). Art lovers are not only able to enjoy their favorite works but also be part of something bigger than themselves when investing in a unique Real World Asset (RWA). All while letting artists maintain their freedom with no interference from third parties. Officiel hjemmeside: https://publicmasterpiece.com Hvidbog: https://docs.publicmasterpiece.com/public-masterpiece-token-docs Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x68ae2f202799be2008c89e2100257e66f77da1f3 Køb PMT nu!

Public Masterpiece (PMT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Public Masterpiece (PMT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.02M $ 10.02M $ 10.02M Samlet udbud $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Cirkulerende forsyning $ 105.19M $ 105.19M $ 105.19M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 190.46M $ 190.46M $ 190.46M Alle tiders Høj: $ 0.10771 $ 0.10771 $ 0.10771 Alle tiders Lav: $ 0.05461824789246768 $ 0.05461824789246768 $ 0.05461824789246768 Nuværende pris: $ 0.09523 $ 0.09523 $ 0.09523 Få mere at vide om Public Masterpiece (PMT) pris

Public Masterpiece (PMT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Public Masterpiece (PMT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PMT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PMT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PMT's tokenomics, kan du udforske PMT tokens live-pris!

Sådan køber du PMT Er du interesseret i at tilføje Public Masterpiece (PMT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PMT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PMT på MEXC nu!

Public Masterpiece (PMT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PMT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PMT prishistorikken nu!

PMT Prisprediktion Vil du vide, hvor PMT måske er på vej hen? Vores PMT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PMT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!