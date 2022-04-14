PLEARN (PLN) Tokenomics Få vigtig indsigt i PLEARN (PLN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PLEARN (PLN) Information The Revolutionary Revamp of PLN: Bridging Luxury and Digital Assets. In an era where the boundaries between the digital and real worlds are rapidly blurring, PLN is setting a new standard by revamping its cryptocurrency token into a revolutionary asset that marries luxury with cutting-edge technology. Officiel hjemmeside: https://www.plearn.finance Hvidbog: https://app.plearnclub.com/PLEARN-Whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xBe0D3526fc797583Dada3F30BC390013062A048B

PLEARN (PLN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PLEARN (PLN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Samlet udbud $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M Cirkulerende forsyning $ 86.06M $ 86.06M $ 86.06M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.79M $ 14.79M $ 14.79M Alle tiders Høj: $ 0.355 $ 0.355 $ 0.355 Alle tiders Lav: $ 0.020444703935664384 $ 0.020444703935664384 $ 0.020444703935664384 Nuværende pris: $ 0.02113 $ 0.02113 $ 0.02113 Få mere at vide om PLEARN (PLN) pris

PLEARN (PLN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PLEARN (PLN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PLN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PLN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PLN's tokenomics, kan du udforske PLN tokens live-pris!

Sådan køber du PLN Er du interesseret i at tilføje PLEARN (PLN) til din portefølje?

PLEARN (PLN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PLN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PLN prishistorikken nu!

PLN Prisprediktion Vil du vide, hvor PLN måske er på vej hen? Vores PLN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PLN Tokens prisprediktion nu!

