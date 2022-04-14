Pitbull (PIT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pitbull (PIT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pitbull (PIT) Information Pitbull is a self-staking token that had its ownership renounced and given to the community upon its creation. This decentralization of power has allowed Pitbull to flourish as a 100% community-driven project that receives markedly engaged holders and rapid growth on a daily basis. It has become a unique social experiment in which the investors are integrated into the project both from a community and developmental standpoint. Officiel hjemmeside: https://bscpitbull.com/ Hvidbog: https://github.com/pitbullBSC/documents/blob/main/Pitbull_litepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xA57ac35CE91Ee92CaEfAA8dc04140C8e232c2E50 Køb PIT nu!

Pitbull (PIT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pitbull (PIT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.96M $ 10.96M $ 10.96M Samlet udbud $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T Cirkulerende forsyning $ 40,192.16T $ 40,192.16T $ 40,192.16T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.26M $ 27.26M $ 27.26M Alle tiders Høj: $ 0.00000000789 $ 0.00000000789 $ 0.00000000789 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0000000002726 $ 0.0000000002726 $ 0.0000000002726 Få mere at vide om Pitbull (PIT) pris

Pitbull (PIT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pitbull (PIT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PIT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PIT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PIT's tokenomics, kan du udforske PIT tokens live-pris!

