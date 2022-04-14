DePHY (PHY) Tokenomics Få vigtig indsigt i DePHY (PHY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DePHY (PHY) Information DePHY is building the decentralized infrastructure backbone for AI and DePIN networks. We began by helping launch and scale DePIN networks - codeveloping & manufacturing DePIN hardware, connecting it on-chain using DePHY’s Messaging Layer, and unlocking new liquidity through tokenizing mining rewards. Now we are expanding our foundation to power the world’s first decentralized MCP service mesh, enabling AIs (LLMs) to fetch out-source data, real-world data, and interact with physical infrastructure. Officiel hjemmeside: https://dephy.io Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/189CMfdklfHPFiVZA5Pa411ySSiGmKmaA/view Block Explorer: https://solscan.io/token/DEpHYkW6nEm3Sxhb2rwftatrSAV3AP3ac6MgAWBbnsS8 Køb PHY nu!

DePHY (PHY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DePHY (PHY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 72.29M $ 72.29M $ 72.29M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.47M $ 15.47M $ 15.47M Alle tiders Høj: $ 0.09652 $ 0.09652 $ 0.09652 Alle tiders Lav: $ 0.015097317746796898 $ 0.015097317746796898 $ 0.015097317746796898 Nuværende pris: $ 0.01547 $ 0.01547 $ 0.01547 Få mere at vide om DePHY (PHY) pris

DePHY (PHY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DePHY (PHY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PHY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PHY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PHY's tokenomics, kan du udforske PHY tokens live-pris!

