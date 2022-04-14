Phoenix Global (PHB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Phoenix Global (PHB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Phoenix Global (PHB) Information Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience. Officiel hjemmeside: https://www.phoenix.global/ Hvidbog: https://static.phoenix.global/Phoenix_Global_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x0409633A72D846fc5BBe2f98D88564D35987904D Køb PHB nu!

Phoenix Global (PHB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Phoenix Global (PHB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 32.46M $ 32.46M $ 32.46M Samlet udbud $ 64.00M $ 64.00M $ 64.00M Cirkulerende forsyning $ 58.00M $ 58.00M $ 58.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 35.82M $ 35.82M $ 35.82M Alle tiders Høj: $ 4.1358 $ 4.1358 $ 4.1358 Alle tiders Lav: $ 0.06654096148398123 $ 0.06654096148398123 $ 0.06654096148398123 Nuværende pris: $ 0.5597 $ 0.5597 $ 0.5597 Få mere at vide om Phoenix Global (PHB) pris

Phoenix Global (PHB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Phoenix Global (PHB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PHB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PHB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PHB's tokenomics, kan du udforske PHB tokens live-pris!

Sådan køber du PHB Er du interesseret i at tilføje Phoenix Global (PHB) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PHB, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PHB på MEXC nu!

Phoenix Global (PHB) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PHB hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PHB prishistorikken nu!

PHB Prisprediktion Vil du vide, hvor PHB måske er på vej hen? Vores PHB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PHB Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!