Perpetual Protocol (PERP) Information Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards. Officiel hjemmeside: https://perp.com Block Explorer: https://solscan.io/token/9BsnSWDPfbusseZfnXyZ3un14CyPMZYvsKjWY3Y8Gbqn Køb PERP nu!

Perpetual Protocol (PERP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Perpetual Protocol (PERP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.06M $ 18.06M $ 18.06M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 66.00M $ 66.00M $ 66.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 25.181 $ 25.181 $ 25.181 Alle tiders Lav: $ 0.16472737216386243 $ 0.16472737216386243 $ 0.16472737216386243 Nuværende pris: $ 0.2737 $ 0.2737 $ 0.2737 Få mere at vide om Perpetual Protocol (PERP) pris

Perpetual Protocol (PERP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Perpetual Protocol (PERP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PERP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PERP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PERP's tokenomics, kan du udforske PERP tokens live-pris!

Sådan køber du PERP Er du interesseret i at tilføje Perpetual Protocol (PERP) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PERP, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PERP på MEXC nu!

Perpetual Protocol (PERP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PERP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PERP prishistorikken nu!

PERP Prisprediktion Vil du vide, hvor PERP måske er på vej hen? Vores PERP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PERP Tokens prisprediktion nu!

