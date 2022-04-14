PBL (PBL) Tokenomics Få vigtig indsigt i PBL (PBL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PBL (PBL) Information The PerfBloc network is an open protocol that provides high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0. It has a native token PBL. PBL is required by PerfBloc nodes to be a part of a relay network which entitles them to be collected by the network. Officiel hjemmeside: http://www.perfbloc.com/ Hvidbog: https://perfbloc.gitbook.io/perfbloc/ Køb PBL nu!

PBL (PBL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PBL (PBL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: -- -- -- Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: -- -- -- Få mere at vide om PBL (PBL) pris

PBL (PBL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PBL (PBL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PBL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PBL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PBL's tokenomics, kan du udforske PBL tokens live-pris!

PBL (PBL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PBL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PBL prishistorikken nu!

PBL Prisprediktion Vil du vide, hvor PBL måske er på vej hen? Vores PBL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PBL Tokens prisprediktion nu!

