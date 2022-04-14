PAX Gold (PAXG) Tokenomics Få vigtig indsigt i PAX Gold (PAXG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PAX Gold (PAXG) Information Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold. Officiel hjemmeside: https://www.paxos.com/paxgold/ Hvidbog: https://www.paxos.com/pax-gold Block Explorer: https://solscan.io/token/C6oFsE8nXRDThzrMEQ5SxaNFGKoyyfWDDVPw37JKvPTe Køb PAXG nu!

PAX Gold (PAXG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PAX Gold (PAXG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 947.10M $ 947.10M $ 947.10M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 284.18K $ 284.18K $ 284.18K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 3,574.73 $ 3,574.73 $ 3,574.73 Alle tiders Lav: $ 1,387.97650287 $ 1,387.97650287 $ 1,387.97650287 Nuværende pris: $ 3,332.7 $ 3,332.7 $ 3,332.7 Få mere at vide om PAX Gold (PAXG) pris

PAX Gold (PAXG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PAX Gold (PAXG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PAXG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PAXG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PAXG's tokenomics, kan du udforske PAXG tokens live-pris!

Sådan køber du PAXG Er du interesseret i at tilføje PAX Gold (PAXG) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PAXG, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PAXG på MEXC nu!

PAX Gold (PAXG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PAXG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PAXG prishistorikken nu!

PAXG Prisprediktion Vil du vide, hvor PAXG måske er på vej hen? Vores PAXG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PAXG Tokens prisprediktion nu!

