PAWS (PAWS) Tokenomics

PAWS (PAWS) Information PAWS is a 80M+ users IP-crypto brand, creating the greatest onboarding funnel in web3 history and the largest “diamond paws" (hands) community. Officiel hjemmeside: https://paws.community/app Hvidbog: https://paws.community/whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/PAWSxhjTyNJELywYiYTxCN857utnYmWXu7Q59Vgn6ZQ Køb PAWS nu!

PAWS (PAWS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PAWS (PAWS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.46M $ 2.46M $ 2.46M Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 53.06B $ 53.06B $ 53.06B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.64M $ 4.64M $ 4.64M Alle tiders Høj: $ 0.00125 $ 0.00125 $ 0.00125 Alle tiders Lav: $ 0.000033836250561116 $ 0.000033836250561116 $ 0.000033836250561116 Nuværende pris: $ 0.00004635 $ 0.00004635 $ 0.00004635 Få mere at vide om PAWS (PAWS) pris

PAWS (PAWS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PAWS (PAWS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PAWS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PAWS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PAWS's tokenomics, kan du udforske PAWS tokens live-pris!

PAWS (PAWS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PAWS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

PAWS Prisprediktion

