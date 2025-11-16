Pandu Pandas (PANDU) Tokenomics

Pandu Pandas (PANDU) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Pandu Pandas (PANDU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:35:26 (UTC+8)
Pandu Pandas (PANDU) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pandu Pandas (PANDU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 3.50M
Samlet udbud
$ 100.00B
Cirkulerende forsyning
$ 96.37B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 3.63M
Alle tiders Høj:
$ 0.000275
Alle tiders Lav:
$ 0.00000048806902605
Nuværende pris:
$ 0.00003628
Pandu Pandas (PANDU) Information

From the forest, here to spread love accros the Solana blockchain. You want to be my friend?

Officiel hjemmeside:
https://pandupandas.com
Block Explorer:
https://solscan.io/token/4NGbC4RRrUjS78ooSN53Up7gSg4dGrj6F6dxpMWHbonk

Pandu Pandas (PANDU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Pandu Pandas (PANDU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal PANDU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange PANDU tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår PANDU's tokenomics, kan du udforske PANDU tokens live-pris!

