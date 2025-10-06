UdvekslingDEX+
Den direkte Pandu Pandas pris i dag er 0.00006974 USD. Følg med i realtid PANDU til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PANDU prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Pandu Pandas pris i dag er 0.00006974 USD. Følg med i realtid PANDU til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PANDU prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Pandu Pandas Logo

Pandu Pandas-kurs(PANDU)

1 PANDU til USD direkte pris:

$0.0000696
-1.72%1D
USD
Pandu Pandas (PANDU) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:04:52 (UTC+8)

Pandu Pandas (PANDU) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00006482
24H lav
$ 0.00007701
24H høj

$ 0.00006482
$ 0.00007701
$ 0.0002790700975526
$ 0.00000048806902605
+0.44%

-1.72%

-18.42%

-18.42%

Pandu Pandas (PANDU) realtidsprisen er $ 0.00006974. I løbet af de sidste 24 timer har PANDU handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00006482 og et højdepunkt på $ 0.00007701, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PANDUs højeste pris nogensinde er $ 0.0002790700975526, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000048806902605.

Når det gælder kortsigtet performance, PANDU har ændret sig med +0.44% i løbet af den sidste time, -1.72% i løbet af 24 timer og -18.42% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Pandu Pandas (PANDU) Markedsinformation

No.1286

$ 6.72M
$ 143.00K
$ 6.97M
96.37B
99,999,377,352
99,999,377,352
96.37%

SOL

Den nuværende markedsværdi på Pandu Pandas er $ 6.72M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 143.00K. Det cirkulerende forsyning af PANDU er 96.37B, med et samlet udbud på 99999377352. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.97M.

Pandu Pandas (PANDU) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Pandu Pandas i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0000012181-1.72%
30 dage$ -0.00000826-10.59%
60 dage$ +0.00004974+248.70%
90 dage$ +0.00004974+248.70%
Pandu Pandas Prisændring i dag

I dag PANDU blev der registreret en ændring på $ -0.0000012181 (-1.72%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Pandu Pandas 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.00000826 (-10.59%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Pandu Pandas 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage PANDU sås en ændring af $ +0.00004974 (+248.70%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Pandu Pandas 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.00004974 (+248.70%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Pandu Pandas (PANDU)?

Tjek Pandu PandasPrishistorik-siden nu.

Hvad er Pandu Pandas (PANDU)

From the forest, here to spread love accros the Solana blockchain. You want to be my friend?

Pandu Pandas er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dinePandu Pandasinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekPANDUtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Pandu Pandas på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Pandu Pandas købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Pandu Pandas Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Pandu Pandas (PANDU) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Pandu Pandas (PANDU) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Pandu Pandas.

Tjek Pandu Pandas prisprediktion nu!

Pandu Pandas (PANDU) Tokenomics

At forstå tokenomics for Pandu Pandas (PANDU) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PANDU Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Pandu Pandas (PANDU)

Leder du efter, hvordan du køber Pandu Pandas? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Pandu Pandas på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

PANDU til lokale valutaer

1 Pandu Pandas(PANDU) til VND
1.8352081
1 Pandu Pandas(PANDU) til AUD
A$0.0001060048
1 Pandu Pandas(PANDU) til GBP
0.0000530024
1 Pandu Pandas(PANDU) til EUR
0.0000599764
1 Pandu Pandas(PANDU) til USD
$0.00006974
1 Pandu Pandas(PANDU) til MYR
RM0.0002922106
1 Pandu Pandas(PANDU) til TRY
0.0029311722
1 Pandu Pandas(PANDU) til JPY
¥0.01067022
1 Pandu Pandas(PANDU) til ARS
ARS$0.1000573728
1 Pandu Pandas(PANDU) til RUB
0.0056063986
1 Pandu Pandas(PANDU) til INR
0.0061908198
1 Pandu Pandas(PANDU) til IDR
Rp1.1623328684
1 Pandu Pandas(PANDU) til PHP
0.0040930406
1 Pandu Pandas(PANDU) til EGP
￡E.0.0032938202
1 Pandu Pandas(PANDU) til BRL
R$0.0003745038
1 Pandu Pandas(PANDU) til CAD
C$0.000097636
1 Pandu Pandas(PANDU) til BDT
0.0085305968
1 Pandu Pandas(PANDU) til NGN
0.1007798792
1 Pandu Pandas(PANDU) til COP
$0.268230501
1 Pandu Pandas(PANDU) til ZAR
R.0.0012113838
1 Pandu Pandas(PANDU) til UAH
0.002925593
1 Pandu Pandas(PANDU) til TZS
T.Sh.0.1709313452
1 Pandu Pandas(PANDU) til VES
Bs0.01541254
1 Pandu Pandas(PANDU) til CLP
$0.06569508
1 Pandu Pandas(PANDU) til PKR
Rs0.019694576
1 Pandu Pandas(PANDU) til KZT
0.0368213252
1 Pandu Pandas(PANDU) til THB
฿0.0022470228
1 Pandu Pandas(PANDU) til TWD
NT$0.0021472946
1 Pandu Pandas(PANDU) til AED
د.إ0.0002559458
1 Pandu Pandas(PANDU) til CHF
Fr0.000055792
1 Pandu Pandas(PANDU) til HKD
HK$0.0005418798
1 Pandu Pandas(PANDU) til AMD
֏0.0265974412
1 Pandu Pandas(PANDU) til MAD
.د.م0.0006437002
1 Pandu Pandas(PANDU) til MXN
$0.0012943744
1 Pandu Pandas(PANDU) til SAR
ريال0.000261525
1 Pandu Pandas(PANDU) til ETB
Br0.0107141562
1 Pandu Pandas(PANDU) til KES
KSh0.0089853016
1 Pandu Pandas(PANDU) til JOD
د.أ0.00004944566
1 Pandu Pandas(PANDU) til PLN
0.0002566432
1 Pandu Pandas(PANDU) til RON
лв0.0003075534
1 Pandu Pandas(PANDU) til SEK
kr0.0006611352
1 Pandu Pandas(PANDU) til BGN
лв0.0001178606
1 Pandu Pandas(PANDU) til HUF
Ft0.0234654178
1 Pandu Pandas(PANDU) til CZK
0.0014708166
1 Pandu Pandas(PANDU) til KWD
د.ك0.0000212707
1 Pandu Pandas(PANDU) til ILS
0.000226655
1 Pandu Pandas(PANDU) til BOB
Bs0.0004819034
1 Pandu Pandas(PANDU) til AZN
0.000118558
1 Pandu Pandas(PANDU) til TJS
SM0.0006402132
1 Pandu Pandas(PANDU) til GEL
0.0001889954
1 Pandu Pandas(PANDU) til AOA
Kz0.0639229866
1 Pandu Pandas(PANDU) til BHD
.د.ب0.0000261525
1 Pandu Pandas(PANDU) til BMD
$0.00006974
1 Pandu Pandas(PANDU) til DKK
kr0.0004512178
1 Pandu Pandas(PANDU) til HNL
L0.0018285828
1 Pandu Pandas(PANDU) til MUR
0.0031899076
1 Pandu Pandas(PANDU) til NAD
$0.0012058046
1 Pandu Pandas(PANDU) til NOK
kr0.0007057688
1 Pandu Pandas(PANDU) til NZD
$0.0001213476
1 Pandu Pandas(PANDU) til PAB
B/.0.00006974
1 Pandu Pandas(PANDU) til PGK
K0.000292908
1 Pandu Pandas(PANDU) til QAR
ر.ق0.0002531562
1 Pandu Pandas(PANDU) til RSD
дин.0.0070841892
1 Pandu Pandas(PANDU) til UZS
soʻm0.8302379624
1 Pandu Pandas(PANDU) til ALL
L0.0058225926
1 Pandu Pandas(PANDU) til ANG
ƒ0.0001248346
1 Pandu Pandas(PANDU) til AWG
ƒ0.0001248346
1 Pandu Pandas(PANDU) til BBD
$0.00013948
1 Pandu Pandas(PANDU) til BAM
KM0.0001171632
1 Pandu Pandas(PANDU) til BIF
Fr0.20385002
1 Pandu Pandas(PANDU) til BND
$0.0000899646
1 Pandu Pandas(PANDU) til BSD
$0.00006974
1 Pandu Pandas(PANDU) til JMD
$0.011161887
1 Pandu Pandas(PANDU) til KHR
0.27896
1 Pandu Pandas(PANDU) til KMF
Fr0.02970924
1 Pandu Pandas(PANDU) til LAK
1.5160869262
1 Pandu Pandas(PANDU) til LKR
රු0.0211716692
1 Pandu Pandas(PANDU) til MDL
L0.0011834878
1 Pandu Pandas(PANDU) til MGA
Ar0.312735082
1 Pandu Pandas(PANDU) til MOP
P0.0005586174
1 Pandu Pandas(PANDU) til MVR
0.001067022
1 Pandu Pandas(PANDU) til MWK
MK0.120657174
1 Pandu Pandas(PANDU) til MZN
MT0.004456386
1 Pandu Pandas(PANDU) til NPR
रु0.0098640256
1 Pandu Pandas(PANDU) til PYG
0.49459608
1 Pandu Pandas(PANDU) til RWF
Fr0.10133222
1 Pandu Pandas(PANDU) til SBD
$0.0005739602
1 Pandu Pandas(PANDU) til SCR
0.0009526484
1 Pandu Pandas(PANDU) til SRD
$0.00268499
1 Pandu Pandas(PANDU) til SVC
$0.000610225
1 Pandu Pandas(PANDU) til SZL
L0.0012058046
1 Pandu Pandas(PANDU) til TMT
m0.00024409
1 Pandu Pandas(PANDU) til TND
د.ت0.00020531456
1 Pandu Pandas(PANDU) til TTD
$0.0004721398
1 Pandu Pandas(PANDU) til UGX
Sh0.24213728
1 Pandu Pandas(PANDU) til XAF
Fr0.0394031
1 Pandu Pandas(PANDU) til XCD
$0.000188298
1 Pandu Pandas(PANDU) til XOF
Fr0.0394031
1 Pandu Pandas(PANDU) til XPF
Fr0.00711348
1 Pandu Pandas(PANDU) til BWP
P0.0009338186
1 Pandu Pandas(PANDU) til BZD
$0.0001401774
1 Pandu Pandas(PANDU) til CVE
$0.006628787
1 Pandu Pandas(PANDU) til DJF
Fr0.01234398
1 Pandu Pandas(PANDU) til DOP
$0.0044675444
1 Pandu Pandas(PANDU) til DZD
د.ج0.0090641078
1 Pandu Pandas(PANDU) til FJD
$0.0001576124
1 Pandu Pandas(PANDU) til GNF
Fr0.6011588
1 Pandu Pandas(PANDU) til GTQ
Q0.0005328136
1 Pandu Pandas(PANDU) til GYD
$0.0146049508
1 Pandu Pandas(PANDU) til ISK
kr0.00864776

Pandu Pandas Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Pandu Pandas, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Pandu Pandas hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Pandu Pandas

Hvor meget er Pandu Pandas (PANDU) værd i dag?
Den direkte PANDU pris i USD er 0.00006974 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle PANDU til USD pris?
Den aktuelle pris på PANDUtil USD er $ 0.00006974. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Pandu Pandas?
Markedsværdien for PANDU er $ 6.72M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af PANDU?
Den cirkulerende forsyning af PANDU er 96.37B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på PANDU?
PANDU opnåede en ATH-pris på 0.0002790700975526 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PANDU?
PANDU så en ATL-pris på 0.00000048806902605 USD.
Hvad er handelsvolumen for PANDU?
Direkte 24-timers handelsvolumen for PANDU er $ 143.00K USD.
Bliver PANDU højere i år?
PANDU kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PANDU prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Pandu Pandas (PANDU) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

PANDU-til-USD Lommeregner

Beløb

PANDU
PANDU
USD
USD

1 PANDU = 0.00006974 USD

Handel PANDU

PANDU/USDT
$0.0000696
$0.0000696$0.0000696
-1.72%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

