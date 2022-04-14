PaLM AI (PALMAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i PaLM AI (PALMAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PaLM AI (PALMAI) Information PALM acts as the utility token for PaLM AI, a multi-platform AI chatbot. PaLM AI focuses on developing on-chain AI integrations along with real world use-case utilities that generate revenue for holders. Officiel hjemmeside: https://palmai.tech/ Hvidbog: https://palmai.tech/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf1df7305E4BAB3885caB5B1e4dFC338452a67891 Køb PALMAI nu!

PaLM AI (PALMAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PaLM AI (PALMAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 34.72M $ 34.72M $ 34.72M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 77.13M $ 77.13M $ 77.13M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 2 $ 2 $ 2 Alle tiders Lav: $ 0.00023726066723638 $ 0.00023726066723638 $ 0.00023726066723638 Nuværende pris: $ 0.4501 $ 0.4501 $ 0.4501 Få mere at vide om PaLM AI (PALMAI) pris

PaLM AI (PALMAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PaLM AI (PALMAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PALMAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PALMAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PALMAI's tokenomics, kan du udforske PALMAI tokens live-pris!

PaLM AI (PALMAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PALMAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PALMAI prishistorikken nu!

PALMAI Prisprediktion Vil du vide, hvor PALMAI måske er på vej hen? Vores PALMAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PALMAI Tokens prisprediktion nu!

