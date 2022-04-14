PAID Network (PAID) Tokenomics

PAID Network (PAID) Tokenomics

Få vigtig indsigt i PAID Network (PAID), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

PAID Network (PAID) Information

PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency.

Officiel hjemmeside:
https://paidnetwork.com/
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x655a51e6803faf50d4ace80fa501af2f29c856cf

PAID Network (PAID) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PAID Network (PAID), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 14.26M
$ 14.26M$ 14.26M
Samlet udbud
$ 594.72M
$ 594.72M$ 594.72M
Cirkulerende forsyning
$ 514.70M
$ 514.70M$ 514.70M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 16.47M
$ 16.47M$ 16.47M
Alle tiders Høj:
$ 0.183
$ 0.183$ 0.183
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 0.0277
$ 0.0277$ 0.0277

PAID Network (PAID) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for PAID Network (PAID) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal PAID tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange PAID tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår PAID's tokenomics, kan du udforske PAID tokens live-pris!

Sådan køber du PAID

Er du interesseret i at tilføje PAID Network (PAID) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PAID, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

PAID Network (PAID) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for PAID hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

PAID Prisprediktion

Vil du vide, hvor PAID måske er på vej hen? Vores PAID prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.