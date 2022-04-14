PAID Network (PAID) Tokenomics Få vigtig indsigt i PAID Network (PAID), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PAID Network (PAID) Information PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency. Officiel hjemmeside: https://paidnetwork.com/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x655a51e6803faf50d4ace80fa501af2f29c856cf Køb PAID nu!

PAID Network (PAID) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PAID Network (PAID), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.26M $ 14.26M $ 14.26M Samlet udbud $ 594.72M $ 594.72M $ 594.72M Cirkulerende forsyning $ 514.70M $ 514.70M $ 514.70M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.47M $ 16.47M $ 16.47M Alle tiders Høj: $ 0.183 $ 0.183 $ 0.183 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0277 $ 0.0277 $ 0.0277 Få mere at vide om PAID Network (PAID) pris

PAID Network (PAID) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PAID Network (PAID) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PAID tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PAID tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PAID's tokenomics, kan du udforske PAID tokens live-pris!

PAID Network (PAID) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PAID hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PAID prishistorikken nu!

PAID Prisprediktion Vil du vide, hvor PAID måske er på vej hen? Vores PAID prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PAID Tokens prisprediktion nu!

