HashPack (PACK) Tokenomics Få vigtig indsigt i HashPack (PACK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

HashPack (PACK) Information HashPack is the leading wallet in the Hedera Hashgraph ecosystem, targeted to new and existing users in web3, and with the objective of offering the best user experience in web3. HashPack services 95% of the active users on Hedera, integrates with 95% of dApps and in general leads the way with regards to ecosystem activity and innovation. Officiel hjemmeside: https://www.hashpack.app/ Hvidbog: https://hashpack.gitbook.io/pack-whitepaper-1 Block Explorer: https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.4794920 Køb PACK nu!

HashPack (PACK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HashPack (PACK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.66M $ 19.66M $ 19.66M Alle tiders Høj: $ 0.085 $ 0.085 $ 0.085 Alle tiders Lav: $ 0.013627247549730328 $ 0.013627247549730328 $ 0.013627247549730328 Nuværende pris: $ 0.01966 $ 0.01966 $ 0.01966 Få mere at vide om HashPack (PACK) pris

HashPack (PACK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HashPack (PACK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PACK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PACK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PACK's tokenomics, kan du udforske PACK tokens live-pris!

Sådan køber du PACK Er du interesseret i at tilføje HashPack (PACK) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PACK, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PACK på MEXC nu!

HashPack (PACK) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PACK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PACK prishistorikken nu!

PACK Prisprediktion Vil du vide, hvor PACK måske er på vej hen? Vores PACK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PACK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!