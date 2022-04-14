OVR (OVR) Tokenomics Få vigtig indsigt i OVR (OVR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OVR (OVR) Information OVR is a World Scale, open-source, AR platform powered by Ethereum Blockchain. Officiel hjemmeside: https://www.overthereality.ai/ Hvidbog: https://assets.ovr.ai/download/whitepaper/whitepaper%203.0.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x21bfbda47a0b4b5b1248c767ee49f7caa9b23697 Køb OVR nu!

OVR (OVR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OVR (OVR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.60M $ 7.60M $ 7.60M Samlet udbud $ 89.89M $ 89.89M $ 89.89M Cirkulerende forsyning $ 50.99M $ 50.99M $ 50.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.39M $ 13.39M $ 13.39M Alle tiders Høj: $ 3.4012 $ 3.4012 $ 3.4012 Alle tiders Lav: $ 0.02451178 $ 0.02451178 $ 0.02451178 Nuværende pris: $ 0.149 $ 0.149 $ 0.149 Få mere at vide om OVR (OVR) pris

OVR (OVR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OVR (OVR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OVR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OVR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OVR's tokenomics, kan du udforske OVR tokens live-pris!

OVR (OVR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for OVR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk OVR prishistorikken nu!

OVR Prisprediktion Vil du vide, hvor OVR måske er på vej hen? Vores OVR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OVR Tokens prisprediktion nu!

