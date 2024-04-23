Osaka Protocol (OSAK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Osaka Protocol (OSAK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Osaka Protocol (OSAK) Information Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people. Officiel hjemmeside: https://osaka.win Block Explorer: https://solscan.io/token/NKaTB5vC3srLog8W7jzdjnejig2iH8eDpkDM31Dosak Køb OSAK nu!

Osaka Protocol (OSAK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Osaka Protocol (OSAK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 145.97M $ 145.97M $ 145.97M Samlet udbud $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Cirkulerende forsyning $ 750.87T $ 750.87T $ 750.87T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 194.40M $ 194.40M $ 194.40M Alle tiders Høj: $ 0.000000488 $ 0.000000488 $ 0.000000488 Alle tiders Lav: $ 0.000000000230262745 $ 0.000000000230262745 $ 0.000000000230262745 Nuværende pris: $ 0.0000001944 $ 0.0000001944 $ 0.0000001944 Få mere at vide om Osaka Protocol (OSAK) pris

Osaka Protocol (OSAK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Osaka Protocol (OSAK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OSAK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OSAK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OSAK's tokenomics, kan du udforske OSAK tokens live-pris!

Osaka Protocol (OSAK) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for OSAK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk OSAK prishistorikken nu!

OSAK Prisprediktion Vil du vide, hvor OSAK måske er på vej hen? Vores OSAK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OSAK Tokens prisprediktion nu!

