Okratech Token (ORT) Information OrtJob is a new blockchain platform powered by DeFi and self governing DAO created to actualize these two dreams as it delivers freelance jobs based on a secure, decentralized technology. Freelancers will have a vast variety of job options as well as payment methods to choose from. It allows users transparency as they can look at detailed reviews and descriptions of the employer and freelancer. The greatest benefit of this platform has to be that there is NO COMMISSION, meaning users will not be skimped out of any hard worked money. Officiel hjemmeside: https://ortcoin.org/ Hvidbog: https://ortcoin.org/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9e711221b34a2d4b8f552bd5f4a6c4e7934920f7 Køb ORT nu!

Okratech Token (ORT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Okratech Token (ORT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.86M $ 4.86M $ 4.86M Samlet udbud $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Cirkulerende forsyning $ 816.72M $ 816.72M $ 816.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.35M $ 5.35M $ 5.35M Alle tiders Høj: $ 0.05899 $ 0.05899 $ 0.05899 Alle tiders Lav: $ 0.001356615264875941 $ 0.001356615264875941 $ 0.001356615264875941 Nuværende pris: $ 0.005947 $ 0.005947 $ 0.005947 Få mere at vide om Okratech Token (ORT) pris

Okratech Token (ORT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Okratech Token (ORT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ORT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ORT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ORT's tokenomics, kan du udforske ORT tokens live-pris!

