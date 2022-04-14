Orderly Network (ORDER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Orderly Network (ORDER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Orderly Network (ORDER) Information Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly. Officiel hjemmeside: https://orderly.network/ Hvidbog: https://orderly.network/docs/home Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xABD4C63d2616A5201454168269031355f4764337 Køb ORDER nu!

Orderly Network (ORDER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Orderly Network (ORDER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 38.00M $ 38.00M $ 38.00M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 252.13M $ 252.13M $ 252.13M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 150.70M $ 150.70M $ 150.70M Alle tiders Høj: $ 0.3789 $ 0.3789 $ 0.3789 Alle tiders Lav: $ 0.06581957903741469 $ 0.06581957903741469 $ 0.06581957903741469 Nuværende pris: $ 0.1507 $ 0.1507 $ 0.1507 Få mere at vide om Orderly Network (ORDER) pris

Orderly Network (ORDER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Orderly Network (ORDER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ORDER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ORDER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ORDER's tokenomics, kan du udforske ORDER tokens live-pris!

Orderly Network (ORDER) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ORDER hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ORDER prishistorikken nu!

