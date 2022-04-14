OpenGPU (OPEN) Tokenomics Få vigtig indsigt i OpenGPU (OPEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OpenGPU (OPEN) Information OpenGPU brings Advanced AI powered Computing;GPU/NODE lending and renting while offering an extensive suite of decentralized cloud solutions. Officiel hjemmeside: https://ogpu.io/ Hvidbog: https://ogpu.gitbook.io/introduction Block Explorer: https://basescan.org/token/0x914133450FCac0f717701f74056e8d5B0387947a Køb OPEN nu!

OpenGPU (OPEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OpenGPU (OPEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 911.00 $ 911.00 $ 911.00 Alle tiders Høj: $ 0.0040457 $ 0.0040457 $ 0.0040457 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.0000000911 $ 0.0000000911 $ 0.0000000911 Få mere at vide om OpenGPU (OPEN) pris

OpenGPU (OPEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OpenGPU (OPEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OPEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OPEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OPEN's tokenomics, kan du udforske OPEN tokens live-pris!

OpenGPU (OPEN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for OPEN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk OPEN prishistorikken nu!

OPEN Prisprediktion Vil du vide, hvor OPEN måske er på vej hen? Vores OPEN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OPEN Tokens prisprediktion nu!

