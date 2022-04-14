OORT (OORT) Tokenomics Få vigtig indsigt i OORT (OORT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OORT (OORT) Information OORT is a decentralized AI cloud for privacy and cost savings. By integrating global compute and storage resources, OORT empowers trustworthy AI solutions. Officiel hjemmeside: https://oortech.com Hvidbog: https://docs.oortech.com/oort/ Block Explorer: https://mainnet-scan.oortech.com Køb OORT nu!

Markedsværdi: $ 15.56M
Samlet udbud $ 2.00B
Cirkulerende forsyning $ 557.70M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 55.80M
Alle tiders Høj: $ 0.433
Alle tiders Lav: $ 0.02149204573142017
Nuværende pris: $ 0.0279

OORT (OORT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OORT (OORT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OORT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OORT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OORT's tokenomics, kan du udforske OORT tokens live-pris!

