ECOMI (OMI) Tokenomics Få vigtig indsigt i ECOMI (OMI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

ECOMI (OMI) Information The OMI token is an in-app utility token intended for use in the VeVe app. Using/holding OMI will grant token holders and VeVe Collectors various perks, rewards, and advantages within the ecosystem. Officiel hjemmeside: https://ecomi.notion.site/ Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1UNE-EvjuMIaWJUfvF3qQiTe0OKLFAJXV/view Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xeD35af169aF46a02eE13b9d79Eb57d6D68C1749e Køb OMI nu!

ECOMI (OMI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ECOMI (OMI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 52.61M $ 52.61M $ 52.61M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 279.56B $ 279.56B $ 279.56B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0009205 $ 0.0009205 $ 0.0009205 Alle tiders Lav: $ 0.000175268662542023 $ 0.000175268662542023 $ 0.000175268662542023 Nuværende pris: $ 0.0001882 $ 0.0001882 $ 0.0001882 Få mere at vide om ECOMI (OMI) pris

ECOMI (OMI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ECOMI (OMI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OMI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OMI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OMI's tokenomics, kan du udforske OMI tokens live-pris!

Sådan køber du OMI Er du interesseret i at tilføje ECOMI (OMI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe OMI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber OMI på MEXC nu!

ECOMI (OMI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for OMI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk OMI prishistorikken nu!

OMI Prisprediktion Vil du vide, hvor OMI måske er på vej hen? Vores OMI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OMI Tokens prisprediktion nu!

