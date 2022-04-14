Open Loot (OL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Open Loot (OL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Open Loot (OL) Information Open Loot is a Web3 gaming distribution platform and marketplace that supports game developers and publishers with go-to-market strategies, distribution, user experience, payments, etc. Officiel hjemmeside: https://openloot.com/ Hvidbog: https://wiki.openloot.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x1F57da732A77636D913C9a75d685B26CC85DCC3A Køb OL nu!

Open Loot (OL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Open Loot (OL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22.09M $ 22.09M $ 22.09M Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 622.98M $ 622.98M $ 622.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 177.30M $ 177.30M $ 177.30M Alle tiders Høj: $ 0.69 $ 0.69 $ 0.69 Alle tiders Lav: $ 0.010004023298681924 $ 0.010004023298681924 $ 0.010004023298681924 Nuværende pris: $ 0.03546 $ 0.03546 $ 0.03546 Få mere at vide om Open Loot (OL) pris

Open Loot (OL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Open Loot (OL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OL's tokenomics, kan du udforske OL tokens live-pris!

Open Loot (OL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for OL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk OL prishistorikken nu!

OL Prisprediktion Vil du vide, hvor OL måske er på vej hen? Vores OL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OL Tokens prisprediktion nu!

