OGPU (OGPU) Tokenomics Få vigtig indsigt i OGPU (OGPU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

OGPU (OGPU) Information The OpenGPU Network aims to establish a true decentralized physical infrastructure network (DePIN) and an ecosystem on top of it for efficient distribution of computation-heavy tasks, such as AI training and inference, across a network of global peers. Officiel hjemmeside: https://opengpu.network/ Hvidbog: https://opengpu.network/docs/whitepaper.pdf Block Explorer: https://ogpuscan.io/ Køb OGPU nu!

OGPU (OGPU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OGPU (OGPU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.61M $ 3.61M $ 3.61M Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 19.64M $ 19.64M $ 19.64M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.86M $ 3.86M $ 3.86M Alle tiders Høj: $ 0.378 $ 0.378 $ 0.378 Alle tiders Lav: $ 0.05277848051269474 $ 0.05277848051269474 $ 0.05277848051269474 Nuværende pris: $ 0.1838 $ 0.1838 $ 0.1838 Få mere at vide om OGPU (OGPU) pris

OGPU (OGPU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OGPU (OGPU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OGPU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OGPU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OGPU's tokenomics, kan du udforske OGPU tokens live-pris!

OGPU (OGPU) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for OGPU hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk OGPU prishistorikken nu!

OGPU Prisprediktion Vil du vide, hvor OGPU måske er på vej hen? Vores OGPU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OGPU Tokens prisprediktion nu!

