Omnity Network (OCT) Information The Asset Hub of the Bitcoin Ecosystem. Omnity is a fully on-chain and easy-to-use bridge for Bitcoin token holders. Officiel hjemmeside: https://www.omnity.network/ Hvidbog: https://docs.google.com/document/d/10RSrGfj2Z-LmVhuAXX0Jon-9P9CO6k5ZNfS2hrQB72I/edit?tab=t.0#heading=h.5qlvro4pcib6 Block Explorer: https://explorer.omnity.network/ Køb OCT nu!

Omnity Network (OCT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Omnity Network (OCT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.74M $ 6.74M $ 6.74M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.74M $ 6.74M $ 6.74M Alle tiders Høj: $ 6.991 $ 6.991 $ 6.991 Alle tiders Lav: $ 0.03422018341808665 $ 0.03422018341808665 $ 0.03422018341808665 Nuværende pris: $ 0.06742 $ 0.06742 $ 0.06742 Få mere at vide om Omnity Network (OCT) pris

Omnity Network (OCT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Omnity Network (OCT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OCT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OCT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OCT's tokenomics, kan du udforske OCT tokens live-pris!

Omnity Network (OCT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for OCT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk OCT prishistorikken nu!

OCT Prisprediktion Vil du vide, hvor OCT måske er på vej hen? Vores OCT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OCT Tokens prisprediktion nu!

