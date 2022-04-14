Orbiter Finance (OBT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Orbiter Finance (OBT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Orbiter Finance (OBT) Information Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era. Officiel hjemmeside: https://www.orbiter.finance Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4af322Ff4A6f2858F6B51E546B9EC499654493C5 Køb OBT nu!

Orbiter Finance (OBT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Orbiter Finance (OBT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 27.06M Samlet udbud $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 4.40B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 61.51M Alle tiders Høj: $ 0.033718 Alle tiders Lav: $ 0.005968167189011321 Nuværende pris: $ 0.006151

Orbiter Finance (OBT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Orbiter Finance (OBT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OBT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OBT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OBT's tokenomics, kan du udforske OBT tokens live-pris!

Sådan køber du OBT Er du interesseret i at tilføje Orbiter Finance (OBT) til din portefølje?

Orbiter Finance (OBT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for OBT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk OBT prishistorikken nu!

OBT Prisprediktion Vil du vide, hvor OBT måske er på vej hen? Vores OBT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OBT Tokens prisprediktion nu!

