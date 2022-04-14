NUTX Chain (NUTX) Tokenomics Få vigtig indsigt i NUTX Chain (NUTX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NUTX Chain (NUTX) Information As the inaugural Layer2 solution within the ecosystem, NUTX is redefining the Meme economy paradigm through its "multi-chain interoperability + zero-gas transactions" framework. Positioned beyond a mere token, NUTX aims to construct a Web3 wealth engine integrating DeFi, GameFi, AI, and cross-chain technologies. Its global expansion strategy, including a "100-City Worldwide Initiative" and ecosystem development programs such as hackathons, drives tangible real-world adoption. Officiel hjemmeside: https://nutx.ai/ Hvidbog: https://drive.google.com/drive/folders/1E8ZCkyKQpxA1DOlupZr-2gAzkga3PIlW?usp=sharing Block Explorer: https://solscan.io/token/28HjD7NbagvuNcUUtHJ9673YWPHsEL8x4B44ksJqsLdN Køb NUTX nu!

NUTX Chain (NUTX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NUTX Chain (NUTX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.43M $ 14.43M $ 14.43M Alle tiders Høj: $ 0.000000080365 $ 0.000000080365 $ 0.000000080365 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.000000014427 $ 0.000000014427 $ 0.000000014427 Få mere at vide om NUTX Chain (NUTX) pris

NUTX Chain (NUTX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NUTX Chain (NUTX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NUTX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NUTX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NUTX's tokenomics, kan du udforske NUTX tokens live-pris!

