nubcat (NUB) Tokenomics Få vigtig indsigt i nubcat (NUB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

nubcat (NUB) Information silly nub drawing silly things & being silly. Officiel hjemmeside: https://nubcat.xyz Block Explorer: https://solscan.io/token/GtDZKAqvMZMnti46ZewMiXCa4oXF4bZxwQPoKzXPFxZn Køb NUB nu!

nubcat (NUB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for nubcat (NUB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 40.19M $ 40.19M $ 40.19M Samlet udbud $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Cirkulerende forsyning $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 42.31M $ 42.31M $ 42.31M Alle tiders Høj: $ 0.1295 $ 0.1295 $ 0.1295 Alle tiders Lav: $ 0.002447588309575388 $ 0.002447588309575388 $ 0.002447588309575388 Nuværende pris: $ 0.04231 $ 0.04231 $ 0.04231 Få mere at vide om nubcat (NUB) pris

nubcat (NUB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for nubcat (NUB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NUB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NUB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NUB's tokenomics, kan du udforske NUB tokens live-pris!

Sådan køber du NUB Er du interesseret i at tilføje nubcat (NUB) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NUB, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber NUB på MEXC nu!

nubcat (NUB) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NUB hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NUB prishistorikken nu!

NUB Prisprediktion Vil du vide, hvor NUB måske er på vej hen? Vores NUB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NUB Tokens prisprediktion nu!

