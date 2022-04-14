NuNet (NTX) Tokenomics Få vigtig indsigt i NuNet (NTX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NuNet (NTX) Information NuNet is the second project to spin-off from SingularityNET and the first project to launch from the SingularityDAO Launchpad. Officiel hjemmeside: https://nunet.io Hvidbog: https://nunet-io.github.io/public/NuNet_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf0d33beda4d734c72684b5f9abbebf715d0a7935 Køb NTX nu!

NuNet (NTX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NuNet (NTX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.92M $ 6.92M $ 6.92M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 504.08M $ 504.08M $ 504.08M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.73M $ 13.73M $ 13.73M Alle tiders Høj: $ 0.17988 $ 0.17988 $ 0.17988 Alle tiders Lav: $ 0.008142166051300106 $ 0.008142166051300106 $ 0.008142166051300106 Nuværende pris: $ 0.01373 $ 0.01373 $ 0.01373 Få mere at vide om NuNet (NTX) pris

NuNet (NTX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NuNet (NTX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NTX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NTX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NTX's tokenomics, kan du udforske NTX tokens live-pris!

Sådan køber du NTX Er du interesseret i at tilføje NuNet (NTX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NTX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber NTX på MEXC nu!

NuNet (NTX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NTX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NTX prishistorikken nu!

NTX Prisprediktion Vil du vide, hvor NTX måske er på vej hen? Vores NTX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NTX Tokens prisprediktion nu!

