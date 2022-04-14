Nodle (NODL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nodle (NODL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nodle (NODL) Information Nodle Cash (NODL) is the native token of the Nodle Network, with a maximum supply of 21 billion. It is a utility and governance token distributed every 6 seconds to the Nodle Network participants. Officiel hjemmeside: https://www.nodle.com/ Hvidbog: https://docs.nodle.com/ Block Explorer: https://nodle.subscan.io Køb NODL nu!

Nodle (NODL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nodle (NODL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 5.40B $ 5.40B $ 5.40B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0477 $ 0.0477 $ 0.0477 Alle tiders Lav: $ 0.000116558022754074 $ 0.000116558022754074 $ 0.000116558022754074 Nuværende pris: $ 0.0002936 $ 0.0002936 $ 0.0002936 Få mere at vide om Nodle (NODL) pris

Nodle (NODL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nodle (NODL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NODL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NODL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NODL's tokenomics, kan du udforske NODL tokens live-pris!

Sådan køber du NODL Er du interesseret i at tilføje Nodle (NODL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe NODL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber NODL på MEXC nu!

Nodle (NODL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NODL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NODL prishistorikken nu!

NODL Prisprediktion Vil du vide, hvor NODL måske er på vej hen? Vores NODL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NODL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!