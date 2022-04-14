NEXA (NEXA) Tokenomics Få vigtig indsigt i NEXA (NEXA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NEXA (NEXA) Information Nexa is a proof-of-work, UTXO Layer-1 Blockchain, with native tokens and smart contracts, that has the ability to scale for global P2P usage. By utilizing hardware to scale, Nexa removes two of the most important bottlenecks for scalability: Signatures and UTXO lookups. Officiel hjemmeside: https://nexa.org/ Block Explorer: https://explorer.nexa.org/

NEXA (NEXA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NEXA (NEXA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.74M $ 6.74M $ 6.74M Samlet udbud $ 21.00T $ 21.00T $ 21.00T Cirkulerende forsyning $ 5.86T $ 5.86T $ 5.86T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 24.16M $ 24.16M $ 24.16M Alle tiders Høj: $ 0.00004489 $ 0.00004489 $ 0.00004489 Alle tiders Lav: $ 0.00000083479706052 $ 0.00000083479706052 $ 0.00000083479706052 Nuværende pris: $ 0.0000011507 $ 0.0000011507 $ 0.0000011507 Få mere at vide om NEXA (NEXA) pris

NEXA (NEXA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NEXA (NEXA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NEXA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NEXA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NEXA's tokenomics, kan du udforske NEXA tokens live-pris!

NEXA (NEXA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NEXA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NEXA prishistorikken nu!

NEXA Prisprediktion Vil du vide, hvor NEXA måske er på vej hen? Vores NEXA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NEXA Tokens prisprediktion nu!

