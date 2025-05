NEXA

Nexa is a proof-of-work, UTXO Layer-1 Blockchain, with native tokens and smart contracts, that has the ability to scale for global P2P usage. By utilizing hardware to scale, Nexa removes two of the most important bottlenecks for scalability: Signatures and UTXO lookups.

NavnNEXA

RangNo.1228

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning5,859,620,000,000

Max Udbud21,000,000,000,000

Samlet Udbud8,071,960,000,000

Cirkulationshastighed0.279%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.000042155176868025,2023-04-02

Laveste pris0.00000083479706052,2025-03-04

Offentlig blockchainNEXA

Sektor

Social Media

