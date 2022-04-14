NetVRk (NETVR) Tokenomics Få vigtig indsigt i NetVRk (NETVR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NetVRk (NETVR) Information $NETVR isn't just another token—it's the backbone of the Metaverse, redefining how we interact in virtual spaces. Beyond NetVRk, it's a symbol of empowerment, granting users access to exclusive content, a voice in governance, and opportunities to thrive in the digital economy. This isn't hype; it's the evolution of virtual reality. Embrace the revolution with $NETVR. Officiel hjemmeside: https://netvrk.co Hvidbog: https://docs.netvrk.co Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x52498F8d9791736f1D6398fE95ba3BD868114d10 Køb NETVR nu!

NetVRk (NETVR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NetVRk (NETVR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.3482 $ 0.3482 $ 0.3482 Alle tiders Lav: $ 0.013793260300283603 $ 0.013793260300283603 $ 0.013793260300283603 Nuværende pris: $ 0.01826 $ 0.01826 $ 0.01826 Få mere at vide om NetVRk (NETVR) pris

NetVRk (NETVR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NetVRk (NETVR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NETVR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NETVR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NETVR's tokenomics, kan du udforske NETVR tokens live-pris!

NetVRk (NETVR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NETVR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NETVR prishistorikken nu!

NETVR Prisprediktion Vil du vide, hvor NETVR måske er på vej hen? Vores NETVR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NETVR Tokens prisprediktion nu!

